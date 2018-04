Kari Jaquesson har ankommet Syria

TV-personlighet Kari Jaquesson ankom Damaskus i Syria fredag ettermiddag.

Det melder hun selv på Facebook.

«TUSEN,TUSEN TAKK til alle som har bidratt! Kjørte inn i Syria for halvannen time siden, nå er jeg i Damaskus. ✌🏽 🇸🇾 Skal være her til og med torsdag og skal gjøre mitt beste for å være så effektiv som mulig!», skrev hun på Facebook ved 14-tiden fredag ettermiddag.

Utenriksdepartementet anser trusselbildet for norske borgere i Syria som høyt, og fraråder alle reiser eller opphold i landet.

Denne uken skrev Nettavisen at TV-personlighet Kari Jaquesson har igangsatt en kronerulling for å reise til Syria. Jaquesson opplyste at hensikten med reisen er å skape balanse i det hun omtaler som en ensidig og tendensiøs nyhetsdekning av Syria-konflikten i norske og vestlige medier for øvrig.

- Det jeg ønsker å gjøre, er å differensiere mediebildet som er ensidig og tendensiøst. Jeg ville vært flau hvis jeg var en norsk redaktør fordi norske redaksjoner viser ikke et balansert bilde, sa Jaquesson til Nettavisen.

- Dessuten formidler de helt uverifiserte påstander fra anonyme kilder som i høy grad er kompromitterende. I starten av Syria-krigen var nyhetsdekningen litt mer nyansert. Men siden 2013-2014 har det ikke vært vestlige kilder og journalister der. All informasjon som har blitt videreformidlet, kommer fra kompromitterende kilder, sa hun.

