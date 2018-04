Kari Jaquesson startet kronerulling for å reise til Syria

Samtidig retter hun krass kritikk mot norske medier og statsministeren. - Erna Solberg lyver og forleder det norske folk, sier hun.

TV-personlighet Kari Jaquesson har lenge engasjert seg i den pågående Syria-konflikten. Nå har Jaquesson startet kronerulling for å samle inn penger til å reise til det konfliktrammede Syria.

Så langt har hun samlet inn 75 prosent av det hun trenger til reisebudsjettet.

Jaquesson sier til Nettavisen at hun reiser «ganske snart».

Utenriksdepartementet anser trusselbildet for norske borgere i Syria som høyt, og fraråder alle reiser eller opphold i landet.

Jaquesson sier hensikten med reisen er å skape balanse i det hun omtaler som en ensidig og tendensiøs nyhetsdekning av Syria-konflikten i norske og vestlige medier for øvrig.

- Det jeg ønsker å gjøre, er å differensiere mediebildet som er ensidig og tendensiøst. Jeg ville vært flau hvis jeg var en norsk redaktør fordi norske redaksjoner viser ikke et balansert bilde, sier Jaquesson til Nettavisen.

- Dessuten formidler de helt uverifiserte påstander fra anonyme kilder som i høy grad er kompromitterte. I starten av Syria-krigen var nyhetsdekningen litt mer nyansert. Men siden 2013-2014 har det ikke vært vestlige kilder og journalister der. All informasjon som har blitt videreformidlet, kommer fra kompromitterte kilder, sier hun.

- Både norske og utenlandske medier formidler informasjon fra Syrian Observatory for Human Rights, som er én mann (Rami Abdurrahman red.anm.) som ikke har vært i Syria på 15 år, som baserer seg på anonyme, syriske kilder.

Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar av Rami Abdurrahman, som er grunnlegger og direktør av Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Nettavisen har for øvrig flere ganger intervjuet Abdurrahman og brukt ham som kilde i artikler om Syria.

- Gassangrepet er fabrikkert

Jaquesson legger ikke skjul på at hun tror det angivelige gassangrepet i den syriske byen Douma er fabrikkert. Hun påpeker at bevismaterialet på gassangrepet, som hovedsakelig består av videoer, er fabrikkert og produsert av terrororganisasjoner i Syria.

- Min oppfatning er ikke så viktig, men man kan ta en vurdering av bevismaterialet som ikke foreligger, også kan man se på bevismaterialet på andre siden som tilsier at det ikke har vært noe gassangrep. Det er en amerikansk journalist som er i Douma nå. Han har intervjuet leger som var på vakt da filmingen skjedde. De opplyser om at pasienter kom inn med symptomer på røyk og støv i luftveiene etter en brann. Han snakket også med 30-40 tilfeldige personer i Douma. Dette var ikke avtalte intervjuer. Ingen av dem har hørt om noe gassangrep, sier hun.

Journalisten Jaquesson henviser til, er Pearson Sharp som jobber for den høyrevridde TV-kanalen One America News Network (OAN).

I helgen gjennomførte Frankrike, Storbritannia og USA et målrettet angrep i Syria som svar på det antatte gassangrepet i Douma. Jaquesson hevder de tre landene brukte gassangrepet som et påskudd til å iverksette et allerede planlagt angrep.

- Det at Frankrike, Storbritannia og USA bruker dette som et påskudd - uten bevis og uten å ta det opp med sine parlamenter og Kongressen - til å gjennomføre et angrep de allerede hadde planlagt, er illegalt, sier Jaquesson.

Dette stillbildet er hentet fra en video som er frigjort av Det syriske sivilforsvaret i Douma. Videoen viser angivelig det som skal være ofre av et kjemisk angrep i byen tidligere denne måneden. Bildet viser barn som får medisinsk behandling av frivillige.

Norges statsminister Erna Solberg (H) har uttalt at hun har forståelse for den amerikansk-fransk-britiske aksjonen mot Syria, og at de var et klart signal om at bruk av kjemiske våpen har konsekvenser.

- Enhver bruk av kjemiske våpen er forbudt. Det er sterkt beklagelig at FNs sikkerhetsråd er handlingslammet i spørsmålet om kjemiske våpen i Syria, fordi Russland gjentatte ganger har lagt ned veto, uttalte Solberg i helgen, ifølge NTB.

- Erna Solberg lyver

Jaquesson anklager Solberg for å lyve til det norske folk.

- Det som er veldig forstemmende, er at vår egen statsminister lyver til oss og behandler oss fullstendig uten respekt. Det er veldig skummelt. Når hun omtaler det angivelige gassangrepet som et faktum som virkelig har skjedd, så lyver hun til oss. Hun forleder det norske folk, sier Jaquesson.

- Hvorfor tror du i så fall at Erna Solberg lyver?

- Det skal ikke jeg spekulere på, men vi kan spørre oss om hvem er det hun snakker med? Hvem er det som gir henne informasjon? Det er grunn til å tro at hun får sin informasjon fra amerikansk etterretning. og det er en partisk kilde, sier hun.

- Hun er Norges statsminister. Hun skal ikke drive amerikansk politikk i Norge. Norge har ingen interesse av å være involvert i krigen i Syria. I dag avdekker Klassekampen at Norge har trent terrorister som nå slåss mot den syriske regjeringen og folket.

Kommunikasjonssjef i UD, Frode O. Andersen.

UD: - Vanskelig å ta dette seriøst

Statsministerens kontor har fått mulighet til å kommentere kritikken fra Jaquesson, men henviser videre til Utenriksdepartementet (UD).

- Påstandene fra Jaquesson faller på sin egen urimelighet. Å komme med slike beskyldninger uten noen form for argumentasjon eller forklaring, er vanskelig å ta seriøst, sier pressetalsmann i UD, Frode O. Andersen, til Nettavisen.

- Vi har vært tydelig på at verden har stått samlet i fordømmelsen av bruken av kjemiske våpen siden grusomhetene under første verdenskrig. Frankrike, Storbritannia og USA sin aksjon mot Syria er et klart signal om at bruken av slike våpen har konsekvenser. Fra norsk side forstår vi bakgrunnen for aksjonen. Enhver bruk av kjemiske stridsmidler er forbudt, men Assad har brutt dette forbudet gjentatte ganger og brukt kjemiske våpen mot egen befolkning, sier Andersen.

Videre sier Andersen at UD fraråder nordmenn å reise til Syria.

- Utenriksdepartementet har reiseråd til Syria og fraråder alle reiser eller opphold i landet. Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Syria er ytterst begrenset.

I Klassekampen-artikkelen Jaquesson henviser til, framgår det at norske soldater trente opp syriske opprørere til kamp mot Den islamske stat (IS). Nå hevder imidlertid flere opprørskilder og øverstkommanderende for militsen overfor avisen at samme gruppe nå kjemper mot president Bashar al-Assads styrker.

- Man skriver om at det er så mange sivile som blir drept. Men man hører ikke om at det er 150.000 vernepliktige syrere som har blitt drept. Ikke én gang er det skrevet om det offeret det syriske folk gjør for å sikre fedrelandet sitt. De slåss ikke for Assad. De slåss for sitt eget liv i frihet. De slåss mot terrorister som finansieres av oss. Og når jeg sier oss, mener jeg Nato-landene, sier Jaquesson.

Kari Jaquesson avbildet med en syrisk soldat under et besøk i landet i fjor.

Kari Jaquesson har lagt ut følgende melding på sosiale medier.

- Sikkert mange som stusser

Dette er andre gang Jaquesson reiser til det krigsherjede landet. Etter første tur, som var i fjor, skrev hun dette blogginnlegget om reisen. Etter forrige reise uttalte Human Rights Watch at Jaquesson var utsatt for en fordreid framstilling av virkeligheten, ifølge Dagbladet.

- Jeg får veldig mange positive tilbakemeldinger på mine artikler og innlegg om Syria. Men det er sikkert mange som stusser på at hun de kjenner som «trimdama» skal kunne noe om dette, og forstår ikke helt hva jeg driver med. Det er forståelig. Jeg er rett og slett en som tror at en verden uten krig er mulig, og jeg ønsker å bidra til det. Mitt bidrag i denne omgang er å vise den delen av virkeligheten som våre medier holder unna sitt publikum, sier Jaquesson.

- Endringene kommer fra grasrota, politikerne viser sitt sanne jeg gjennom handlingene sine, legger hun til.

Kari Jaquesson intervjuer overlevende etter bilbombe i Syria i april 2017.

OPCW har ankommet Douma

Vestlige land anklager det syriske regimet for å ha brukt kjemiske våpen mot sivile i byen Douma i forrige uke. Diverse opprørskilder og hjelpeorganisasjoner hevder flere titalls mennesker ble drept av giftig gass 7. april. Det florerer av bilder og videoopptak som viser barn og voksne som skal være rammet av kjemiske angrep i Douma.

Russland og det syriske regimet avviser at et kjemisk angrep noensinne fant sted. Tirsdag ettermiddag meldte syriske statlige medier at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har ankommet Douma, hvor de skal etterforske det antatte kjemiske angrepet.

Fakta: Fakta om Syria-angrepet og etterspillet

* Rakettangrepet ble utført av USA, Storbritannia og Frankrike natt til lørdag 14. april, én uke etter at det ble meldt om et kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus. * Angrepene startet rundt klokka 03 norsk tid og varte i 45 minutter. De var ifølge de tre landene blant annet rettet mot to lagre for kjemiske våpen utenfor Homs og et forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen utenfor Damaskus. * Pentagon opplyser at 105 missiler ble avfyrt, både fra sjøen og fra luften. * Russland hevder at over 70 av missilene ble skutt ned av det syriske rakettforsvaret før de nådde sine mål, og at de kun førte til mindre skader på syriske militæranlegg. * Pentagon avviser påstanden og sier alle missilene traff sine mål. Både USA og Frankrike hevder ødeleggelsene på militæranleggene er store. * Både USA og Russland sier at ingen ble drept i angrepet. Bygningene som ble truffet, ble evakuert på forhånd. * Alle NATO-landene, EU, Israel, Japan, Qatar og Saudi-Arabia er blant landene som støtter angrepet. Sverige har uttrykt forståelse for angrepet. * Disse har fordømt angrepet: Syria, Russland, Iran, libanesiske Hizbollah, flere palestinske grupper og Kina. Irak har uttrykt bekymring. * Rakettangrepet var et brudd på folkeretten, ifølge flere jusseksperter. Det ble ikke gjort noe vedtak i FNs sikkerhetsråd i forkant av angrepet som kunne gitt det et folkerettslig grunnlag. * USA, Storbritannia og Frankrike sier angrepet var en reaksjon på den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen. Både USA og Frankrike hevder å ha bevis for at Assad-regimet sto bak det angivelige kjemiske angrepet mot Douma 7. april. * Russland hevder å ha bevis for at angrepet var iscenesatt av Storbritannia og den syriske organisasjonen Hvite hjelmer. * FNs generalsekretær António Guterres har bedt alle land vise tilbakeholdenhet slik at krigen i Syria ikke trappes opp, men han har ikke tatt direkte stilling til det vestlige angrepet. * Under FNs sikkerhetsråds hastemøte lørdag krevde Russland at rådet fordømmer angrepet, men forslaget ble nedstemt. * USA, Storbritannia og Frankrike har lagt fram en ny resolusjon der de krever en granskning av bruken av kjemiske våpen i Syria, og der det også kreves en umiddelbar våpenhvile. Kilde: NTB, AFP, AP, DPA, Ritzau

