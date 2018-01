Over 20 personer anklager kasinomogulen Steve Wynn for upassende seksuell oppførsel over flere tiår, melder The Wall Street Journal.

Avisen har vært i kontakt med 150 mennesker som jobber for eller har jobbet for Wynn. Ifølge nyhetsbyrået AFP er dette første gang i USA i forbindelse med metoo-kampanjen at en administrerende direktør for et stort selskap har kommet i søkelyset. Aksjekursen i Wynns selskap falt 9 prosent fredag som følge av avisens avsløring.

75 år gamle Wynn, tidligere businessrival av USAs president Donald Trump, men som nå har alliert seg politisk med ham, har nektet for anklagene. Han har samtidig anklaget sin ekskone Elaine for å sette i gang rykter om ham som en del av skilsmisseoppgjøret.

– Ideen om at jeg noen gang har forgrepet meg på en kvinne, er fullstendig absurd, har Wynn sagt i en uttalelse.

Wall Street Journal skriver om tidligere ansatte som snakker om bevisstheten om Wynns makt, kombinert med at de visste han hadde noen av de best betalte jobbene i Las Vegas, la opp til en følelse av avhengighet og frykt da han tok kontakt.

Wynn Resorts, som har omkring 23.000 ansatte over hele verden, har nektet for alle anklagene som er rettet mot Steve Wynn. Selskapet sier også i en uttalelse at det aldri har kommet inn klager om Wynn til bedriftens uavhengige telefonnummer for trakassering.

(©NTB)

