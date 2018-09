Kavanaugh og Ford enige om å vitne torsdag

Både dommerkandidat Brett Kavanaugh og kvinnen som har anklaget ham for seksuelt overgrep, er enige om å møte i en høring i Senatets justiskomité torsdag.

Etter flere dager med tautrekking ble advokatene til kvinnen, Christine Blasey Ford, enig med representanter for komiteen på et møte lørdag, ifølge en person som har kjennskap til saken, men ikke vil stå fram ved navn.

Betingelsene som Ford hadde stilt for å gi sitt vitnemål, skal det forhandles om på et nytt møte søndag.

Kavanaugh er nominert til en plass i USAs høyesterett, og høringene var i gang da det ble kjent at Ford har anklaget ham for et grovt seksuelt overgrep på en fest da de var tenåringer.

Kavanaugh avviser anklagene og sier han gjerne vil stille opp for å renvaske sitt navn.

Ford ønsker også å få sin historie fram i lyset, men krever blant annet at bare senatorene skal avhøre henne.

Republikanerne ønsker imidlertid å innkalle en kvinnelig jurist til å stille spørsmål, vel vitende om at alle republikanerne i komiteen er eldre hvite menn, og at det kan gi et dårlig inntrykk hos kvinnelige velgere om de forsøker å skape tvil om historien til Ford.

Ford har allerede fått oppfylt to andre krav, nemlig at Kavanaugh ikke skal være i rommet når hun vitner, og at hun skal få sikkerhet rundt seg etter at familien har fått drapstrusler.

