Kavanaughs anklager vil vitne i Senatet

Christine Blasey Fords advokater sier hun har godtatt å vitne i Senatet. Hun anklager høyesterettsnominerte Brett Kavanaugh for voldtektsforsøk på 80-tallet.

Fords advokater ønsker nå å fortsette forhandlingene med Senatets justiskomité om hvordan dette skal skje.

Beskjeden kommer etter en knallhard dragkamp mellom komiteen og Fords advokater. Lederen for komiteen, senator Chuck Grassley, hadde gitt Ford en frist til kl. 14.30 fredag ettermiddag til å godta å stille opp i en høring.

Godtok hun ikke det, ville justiskomiteen stemme over å sende nominasjonen av Kavanaugh til Senatet i plenum, der det kreves simpelt flertall for å godkjenne ham som ny høyesterettsdommer.

Washington Post skriver at advokatene Debra Katz og Lisa Banks i en epost ber Grassleys stab om en telefonsamtale senere lørdag for å få på plass detaljene rundt høringen. Eposten ble sendt kl. 14.17, bare minutter før fristen gikk ut.

Kritiserer komiteen

– Dr. Ford aksepterer komiteens forespørsel om å dele sin førstehånds kunnskap om Brett Kavanaughs overgrep neste uke, heter det i eposten.

Advokatene kritiserer også forslaget komiteen tidligere har lagt fram for høringen.

– De er fundamentalt i strid med komiteens løfte om en rettferdig og upartisk etterforskning av beskyldningen, og vi er skuffet over lekkasjene og mobbingen som har skjemmet prosessen, heter det.

Hvilken dag høringen skal skje, er fortsatt uklart. Senatskomiteens forrige tilbud var at Ford kunne møte onsdag.

Krav

Blir det enighet om vilkårene for en høring, vil det sette scenen for en dramatisk konfrontasjon mellom Ford og president Donald Trumps utvalgte til høyesterett.

Et av Ford sentrale krav skal være at hun bare skal utspørres av senatorer, og ikke utenforstående utspørrere. Det er et vanskelig krav å godta for justiskomiteens medlemmer fordi den utelukkende består av menn. Det republikanske flertallet i komiteen frykter at en aggressiv utspørring av Ford om voldtektsanklagene ville kunne gi et dårlig inntrykk blant kvinnelige velgere i forkant av høstens mellomvalg.

