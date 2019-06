København setter tak på antall elsparkesykler

København kommune iverksetter tiltak for å forhindre at elsparkesykler fører til kaos i byen og setter et tak på 200 sparkesykler i sentrum.

Siden 17. januar i år har det vært lovlig å benytte seg av elsparkesykler på Københavns sykkelveier. Nå legger imidlertid København kommune som en forsøksordning en begrensning på 200 elsparkesykler i bykjernen, kalt Indre By. I det utvidede bysentrum settes taket på 3.000 elsparkesykler. Kommunen setter også tak på utleiesykler på lik linje med elsparkesykler. Karina Vestergård Madsen, fungerende byråd for miljø og teknikk i København, understreker at de skal sørge for at det er fortsatt er elsparkesykler i byen. – På den andre siden skal vi sikre at det ikke oppstår kaos i byen. Sparkesyklene gjør livet usikkert for fotgjengere, syklister og biler, sier hun. Utleie av elsparkesykkel har de siste månedene blitt svært populært i de store byene. Det er allerede meldt om en rekke skader fra kjøringen, og i Sverige skjedde den første dødsulykken like før helgen. Forsøksordningen i København skal gjelde til utover høsten og så evalueres. Hvordan begrensningen skal gjennomføres, er ikke klart. (©NTB)