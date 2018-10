Khashoggi-saken: - Apple Watch-opptak kan være en dekkhistorie

Eksperter mistenker Apple Watch-historien kan være en dekkhistorie for å skjule tyrkiske etterretningsmetoder.

Den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi (59), som selv er fra Saudi-Arabia, forsvant sporløst etter at han oppsøkte det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for to uker siden.

Tyrkiske kilder hevder Khashoggi ble torturert, drept og partert inne på konsulatet.

Den regjeringsvennlige tyrkiske avisen Sabah trykket en artikkel på lørdag om at Apple Watch-en til Khashoggi gjorde et lydopptak av den angivelige likvideringen, og at tyrkisk etterretning har tilgang på dette påståtte bevismaterialet. Påstanden er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Les: - Khashoggis Apple Watch kan løse forsvinningsgåten

Avisen har omtalt mange lekkasjer fra tyrkiske myndigheter i deres dekning av Khashoggi-saken.

Nå sår flere eksperter tvil om Apple Watch-historien og antyder at det kan være en dekkhistorie, og at tyrkiske myndigheter har fått fatt i det angivelige lydopptaket av det påståtte drapet på annet vis.

Les mer: – Saudi-Arabias konsulat gjennomsøkt – planlegger å innrømme at Khashoggi døde

- En dekkhistorie?

Eksperter mistenker at Apple Watch-opptaket kan ha blitt fabrikkert av tyrkiske myndigheter for å skjule hemmelig, tyrkisk overvåking av konsulatet, skriver Sky News.

Tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager

- Det tror jeg er helt riktig. Dette er vanlig. Det er sånn det er. Utstyret som plasseres i hus, blir mer og mer sofistikert, og er vanskeligere å finne enn før, sier tidligere leder for etterretningsgruppen E14, Ola Kaldager, til Nettavisen.

- Før var det enkelt utstyr med ledninger i vegger og så videre, sier Kaldager og legger til at tyrkisk etterretning utvilsomt har både kompetanse og tilgang på moderne overvåkingsteknologi.

Les: Oljefondet har investert syv milliarder av Norges «sparepenger» i Saudi-Arabia

Professor i strategiske studier ved Johns Hopkins University i USA og ekspert på cybersikkerhet, Thomas Rid, går langt i å antyde at det hele er en dekkhistorie. Rid har tidligere avgitt vitnemål overfor Kongressen i etterretningssaker.

- Jeg er overrasket over hvor mange seriøse observatører som går med på denne Khashoggi-brukte-sin-Apple-Watch-historien, skriver Rid i en Twitter-melding.

- Så lenge det ikke foreligger noen gode bevis, er det mest plausible scenariet en slu dekkhistorie for å beskytte tyrkiske kilder og metoder - en dekkhistorie med en forutsetning om at den ville gå viralt, skriver Rid.

Opplysningene i Sabah-artikkelen ble gjengitt av en rekke medier over hele verden, blant annet Reuters, CNN og Al Jazeera.

Khashoggi skal ha gitt iPhonen til sin forlovede som sto utenfor konsulatet og ventet på ham. Telefonen skal ha vært synkronisert med Apple Watch-en.

Les også: United-aksjene stiger etter rykter om saudiarabisk oppkjøp

- Jeg har tenkt at dette virker rart

Norsk ekspert på informasjonsteknologi setter også spørsmålstegn ved hele Apple Watch-historien.

Torgeir Waterhouse

- Dersom det er en klokke med sim, vil en jo kunne være på nett på egenhånd og synkronisere opptak med for eksempel «Just Press Record». Jeg tror ikke det vil være mulig om den ikke har sim, og den må ha kontakt med iPhone på utsiden av bygget, sier direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, til Nettavisen.

- Når det er sagt, er det rart om de ikke tok av ham klokka på grunn av nettopp dette, og jeg har hele tiden tenkt dette virker rart. Men jeg er usikker på om klokke med sim fungerer utenfor USA, skriver han i en sms til Nettavisen.

Den tyrkiske avisen Sabah har skrevet at saudiarabiske aviser også låste opp Khashoggis Apple Watch ved å bruke fingeravtrykket hans etter at han ble drept. Men CNN hevder imidlertid at klokken ikke har en sånn funksjon som gjør dette mulig, ifølge NTB.

- Lekket til Washington Post

En annen sikkerhetsekspert, Matt Tait, påpeker at den regjeringsvennlige avisen Sabah trykket Apple Watch-historien kort tid etter at tyrkiske kilder opplyste til amerikanske tjenestemenn, som igjen lekket til The Washington Post, at det finnes et lydopptak fra innsiden av konsulatet.

- Dette virker troverdig, skriver Matt Tait ironisk på Twitter.

Les også: Khashoggis forlovede ber Trump om hjelp

Surprised by how many serious observers are running with the Khashoggi-used-his-Apple-Watch-story. As long as there is no good evidence, the more plausible scenario is a shrewd cover story to protect Turkish sources & methods—a cover story that would predictably go viral. — Thomas Rid (@RidT) October 12, 2018

Saudi-Arabia avviser at de har noe som helst å gjøre med forsvinningen av den saudiarabiske journalisten, og hevder han forlot konsulatet.

USAs utenriksminister Mike Pompeo ankom Saudi-Arabia tirsdag for å drøfte Khashoggi-saken med kong Salman. President Donald Trump har antydet at USA vil innføre straffetiltak overfor Saudi-Arabia dersom regimet ikke legger alle kortene på bordet, noe Saudi-Arabia har reagert kraftig på.

Fakta: Fakta om Jamal Khashoggi

* 59 år gammel saudiarabisk journalist, kommentator og kritiker av kronprins Mohammed bin Salman. * Forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober. * Sto i årevis nær kongefamilien, har vært rådgiver for regjeringen og har nære bånd til Saudi-Arabias elite. Hadde en lang karriere i hjemlandet som journalist, redaktør og kommentator. * På 1980- og 90-tallet intervjuet han flere ganger al-Qaida-lederen Osama bin Laden i Afghanistan. * I september 2017 flyktet Khashoggi fra hjemlandet, ifølge ham selv fordi han fryktet å bli pågrepet, i likhet med mange aktivister og regimekritikere. * Det siste året har han som skribent vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, spesielt krigen i Jemen, den diplomatiske striden med Canada og pågripelsene av kvinnerettsaktivister. * Khashoggi har det siste året bodd i eksil i USA og har blant annet skrevet for The Washington Post. Han har beskrevet hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser. (Kilder: NTB, BBC, Time, Bloomberg, Washington Post, AP, Al Jazeera)

Mest sett siste uken