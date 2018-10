Khashoggi-saken: - Kan stå overfor en økonomisk katastrofe som vil ryste hele verden

Al Arabiya-sjef hevder Saudi-Arabia planlegger 30 tiltak som svar på eventuelle straffetiltak fra USA.

President Donald Trump antydet i helgen at USA vil kunne innføre strenge straffetiltak mot Saudi-Arabia. Foranledningen er forsvinningen av den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi (59), som ifølge tyrkiske kilder ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul for snart to uker siden.

- Vi skal komme til bunns i dette, sa Trump i et intervju med nyhetsmagasinet «60 Minutes».

Saudi-Arabia reagerte skarpt på trusselen, og antydet gjengjeldelse dersom kongedømmet blir påført sanksjoner eller politisk press.

Saudi-Arabia sier i en uttalelse søndag at de vil ha seg frabedt enhver trussel eller forsøk på å undergrave dem, enten med økonomiske sanksjoner, politisk press eller gjentatte falske anklager.

- Kongedømmet bekrefter også at hvis det utsettes for en handling, vil det svare med en enda større handling, og at kongedømmets økonomi har en innflytelsesrik og vital rolle i den globale økonomien, lyder uttalelsen, ifølge Reuters.

- Vil ryste hele verden

Administrerende direktør Turki Aldhakhil for TV-kanalen Al Arabiya, som anses å være et talefør for det saudiske kongedømmet, skisserer mulige gjengjeldelsestiltak i en lederartikkel søndag, og baserer seg på det han hevder er høytstående kilder i Saudi-Arabia.

- Informasjonen som sirkulerer blant beslutningstagere i kongedømmet, overgår språket som er brukt i uttalelsen, og det blir drøftet mer enn 30 tiltak som kan iverksettes dersom det innføres sanksjoner mot Riyadh, skriver Aldhakhil i en lederartikkel.

Et kutt i oljeproduksjonen er ett av de mulige tiltakene, skriver The Guardian.

- Hvis amerikanske sanksjoner blir innført mot Saudi-Arabia, vil vi stå overfor en økonomisk katastrofe som vil ryste hele verden, skriver han.

Al Arabiya-sjef Turki Aldhakhil.

Aldhakhil skriver at ett av tiltakene kan være at Saudi-Arabia velger å skru igjen oljekranene.

- Ingen bør utelukke at prisen (per fat) vil kunne stige til 100 dollar, 200 dollar eller til og med det dobbelte, skriver han.

- Dette er enkle tiltak som er en del av de 30 andre tiltakene som Riyadh vil implementere direkte, uten å nøle, dersom det blir innført sanksjoner mot dem, ifølge saudiarabiske kilder med nære bånd til beslutningstakerne, skriver han.

Videre skriver han at oljen kan bli priset i en annen valuta, som for eksempel kinesiske yuan.

- Sannheten er at hvis Washington innfører sanksjoner mot Riyadh, vil de stikke i hjel sin egen økonomi, selv om de tror at de rammer kun Riyadh.

- Kan resultere i et oljesjokk

Professor Ole Gunnar Austvik ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer sier «oljevåpenet» er det viktigste pressmiddelet Saudi-Arabia har overfor eventuelle amerikanske sanksjoner.

Professor Ole Gunnar Austvik ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

- Den dramatiske formen er at de innfører en embargo, noe som kan resultere i et oljesjokk à la det vi hadde på 1970- og 1980-tallet, sier Austvik til Nettavisen.

- Det er få som kan kompensere et oljebortfall. Det kan også være at Saudi-Arabia får med seg vennene i Gulfen, som for eksempel Emiratene. Det kan potensielt føre til en kraftig prisoppgang. Hvis det blir borte noe olje fra markedet, eller eventuelt ganske mye, vil dette i tillegg virke inn på atmosfæren og forventningene til mer uro, og dermed dra opp prisene, sier Austvik, som er ekspert på petroleumsøkonomi.

- Som vanlig vil Norge tjene enda mer på oljeinntektene. Men samtidig vil uroen i det globale markedet kunne svekke verdien av avkastningen på Oljefondet. Som global investor vil det kunne virke negativt på Oljefondet. Politisk er ikke Norge tjent med en slik uro. Vi er et lite land som er tjent med regler og orden, og at de store ikke tar seg til rette, sier Austvik.

- Lite sannsynlig

Austvik tror imidlertid det er lite sannsynlig at Saudi-Arabia vil ty til så drastiske tiltak som å begrense egen oljeproduksjon og oljeeksport.

- Det vil være en dramatisk konfrontasjon. Man skal aldri si aldri. Når ting går av hengslene kan det få sin egen dynamikk. Men vi vil jo tro at dette er tiltak Saudi-Arabia selv mener de ikke er tjent med over tid. Det er et avhengighetsforhold som går begge veier. Det er farlig å gå i konfrontasjon med USA som er én av Saudi-Arabias viktigste støttespillere. Det virker veldig lite sannsynlig på et rasjonelt plan at de vil bruke oljevåpenet, sier han.

Saudi-Arabia er USAs største våpenimportør. Al Arabiya-sjefen antyder at Saudi-Arabia vil finne andre å kjøpe våpen fra, som Kina eller Russland, dersom USA gjennomfører straffetiltak. President Trump har uttrykt at han ikke ønsker å stanse våpensalget til regimet.

Jamal Khashoggi har vært savnet siden han gikk i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Foto: Hasan Jamali / AP / NTB scanpix

Kraftig skyts fra stormakter i Europa

Utenriksministerne i Tyskland, Storbritannia og Frankrike har også gått hardt ut mot Saudi-Arabia i en felles uttalelse.

- Det kreves en troverdig etterforskning for å fastslå sannheten i hva som har skjedd, og - dersom det er relevant - finne de ansvarlige for forsvinningen til Jamal Khashoggi og sikre at de blir stilt til ansvar, lyder fellesuttalelsen, ifølge Reuters.

Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) har tidligere uttalt følgende om Khashoggi-saken:

- Det er viktig at saudiske myndigheter samarbeider med tyrkiske myndigheter for å skape klarhet i hva som har skjedd med Jamal Khasoggi, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) i en felles uttalelse som er sendt ut til norsk medier.

- På nåværende tidspunkt har vi ikke noe grunnlag for å kommentere saken nærmere. Vi vil imidlertid fortsette å følge utviklingen i saken nøye, sier hun.

