Khashoggis forlovede anklager Trump for å dysse ned drapssaken

President Donald Trump forsøker å skjule sannheten om drapet på Jamal Khashoggi, mener kvinnen som var forlovet med den saudiarabiske journalisten.

- Jeg er svært skuffet over holdningen til lederne i mange land, spesielt i USA, sa Hatice Cengiz under en minneseremoni for Khashoggi i London mandag kveld.

- President Trump burde hjelpe til med å få sannheten fram og sørge for at rettferdigheten skjer fyllest. Han burde ikke tillate at drapet på min forlovede blir dysset ned, sa den tyrkiske kvinnen.

Cengiz mener at saudiarabiske myndigheter vet hvor liket er.

RASER MOT SAUDI-ARABIA: Khashoggis forlovede mener at regimet i Saudi-Arabia må stilles til ansvar for drapet.



- Onde forbrytere og deres feige politiske herrer må stilles til ansvar, framholdt hun.

En rekke vestlige land har reagert kraftig på at drapet, som skjedde etter at Khashoggi gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Her skulle han hente dokumenter i forbindelse med at han skulle gifte seg med Cengiz.

TOK PÅ SEG KLÆRNE: En saudiarabisk agent tok angivelig på seg Jamal Khashoggi sin nye klær-



Trump har krevd at Saudi-Arabia svarer på hva som har skjedd med Khashoggi, og etter press har landets regime innrømmet at han ble drept.

USAs president ønsker imidlertid ikke å stanse våpeneksporten til kongedømmet, som blant annet fører en blodig krig mot houthiene i Jemen.

Khashoggi fungerte tidligere som rådgiver for regimet i Saudi-Arabia, men etter at Mohammad bin Salman ble utnevnt til kronprins i fjor, dro han i frivillig eksil til USA.

Der skrev han flere kritiske artikler om landets nye kronprins for Washington Post.

