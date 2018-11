Khashoggis sønner: – Vi ønsker bare å gi ham en verdig begravelse

Sønnene til den drepte saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi sier familien ikke kan sørge og komme videre før de kan gi faren en verdig begravelse.

I et intervju med CNN søndag sier Salah og Abdullah Khashoggi at de tror de ansvarlige for farens død vil bli stilt til ansvar.

– Alt vi ønsker nå er å gravlegge ham på Al-Baqi gravlund i Medina, sammen med resten av familien. Jeg har snakket med saudiarabiske myndigheter om det, og håper bare det kan skje snart, sier Salah.

– Kongen har sagt at alle de involverte vil bli stilt for retten, og det tror jeg på. Det vil skje, legger han til.

De to sønnene beskriver Khashoggi som en moderat mann som elsket sitt land og trodde på monarkiet. De sier de foreløpig ikke vet noe mer enn at «noe ille» skjedde med faren.

– Jeg håper inderlig at det som skjedde ikke var smertefullt for ham, og at det gikk fort. Og at han fikk en fredelig død, sier Abdullah.

– Jeg venter bare på at fakta skal komme fram. For meg er det bare døden. Jeg vet at han er død, sier storebror Salah.

Intervjuet kommer bare to dager etter at Washington Post publiserte et innlegg fra Recep Tayyip Erdogan der den tyrkiske presidenten hevder ordren om å drepe Khashoggi kom fra høyeste hold i Saudi-Arabias styre.

Khashoggi ble kvalt umiddelbart etter at han kom inn på det saudiarabiske konsulatet Istanbul 2. oktober, sier førstestatsadvokaten i byen. Han sier liket deretter ble partert og håndtert i en planlagt operasjon.

(©NTB)

Mest sett siste uken