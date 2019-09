Kilde: Labour vil ikke støtte nyvalg

Labour kommer ikke til å støtte et eventuelt forslag om nyvalg i Storbritannia, sier partiets sjefinnpisker, ifølge Huffington Posts redaktør i landet

Redaktør Paul Waugh skriver på Twitter at sjefinnpisker Nick Brown har fortalt Labours gruppe i Parlamentet at partiet ikke vil støtte et forslag om et raskt nyvalg fra statsminister Boris Johnson.

– Partiet ønsker å la Johnson «steke i sitt eget fett» og tvinges til å «eie» rotet han har forårsaket, sier en som var på møtet, ifølge Waugh.

Dersom Johnson velger å be om et nyvalg, må han ha to tredels flertall i Underhuset. Det betyr at han må få støtte fra rundt hundre labour-representanter.

Mens partileder Jeremy Corbyn lenge har snakket varmt om muligheten for et nyvalg, er det mange i partiet hans som ikke vil si ja til valg før de har sikret et vedtak for å forsøke å hindre en hard brexit.

