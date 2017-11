Kilde: Mugabes parti vil stille ham for riksrett

Partiet til Zimbabwes president Robert Mugabe vil tirsdag begynne en prosess for å få ham stilt for riksrett, ifølge en kilde i partiet ZANU-PF.

Kilden, som sitter i Zimbabwes nasjonalforsamling, uttaler seg til nyhetsbyrået AFP.

Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene og vil etterlate seg et land der 72 prosent av befolkningen ifølge Verdensbanken nå lever i fattigdom

Arbeidsledigheten i Zimbabwe er ifølge fagforeninger på over 90 prosent, og den gjennomsnittlige levealderen er ifølge FN på 59 år.

Da Mugabe tidligere i uka sparket Mnangagwa som visepresident for å rydde vei for kona Grace, rant begeret over for generalene.

Både i militæret og blant folket er motstanden stor mot at det skal bli et dynastisk styre i landet.

Hæren nekter imidlertid å kalle maktovertakelsen et kupp, og ønsker isteden å presse den 93-årige presidenten til å gå av selv. Presset mot presidenten økte ytterligere søndag, da Mugabes eget parti ZANU-PF besluttet å avsette ham som partileder, og gi ham frist fram til mandag klokka 12 på å gå av.

