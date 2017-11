Kilde: Regjeringsparti vil stille Mugabe for riksrett hvis han nekter å gå av

En kilde i Zimbabwes regjeringsparti ZANU-PF sier at partiet vil sparke president Robert Mugabe og stille ham for riksrett dersom han nekter å gå av.

Partiet vil holdet et møte fredag for å utarbeide et forslaget om å avsette Mugabe, opplyser kilden til nyhetsbyrået Reuters.

Forslaget skal angivelig også bane vei for en riksrettssak mot 93-åringen, som har vært Zimbabwes leder i snart fire tiår.

– Hvis Mugabe er sta, får vi ham sparket søndag og stiller ham for riksrett tirsdag, sier kilden, som skal være høyt plassert i regjeringspartiet.

Zimbabwes militære ledere sier at de snakker med president Robert Mugabe om veien framover for landet, og bekrefter at flere av Mugabes allierte er pågrepet.

Det er første gang militæret kommer med en offisiell uttalelse siden hæren grep makten og plasserte Mugabe i husarrest for to dager siden.

Uttalelsen fra militæret ble fredag både publisert i avisen Herald, som er et talerør for regjeringen, og på statlig fjernsyn.

– Det er gjort betydelige framskritt i vår operasjon. Vi har funnet fram til noen av de kriminelle, mens andre fortsatt er på frifot, heter det i uttalelsen fra generalene som tok makten tirsdag kveld og natt til onsdag.

Militæret lover å gi landet informasjon om resultatet av samtalene med Mugabe så raskt som mulig.

Militæret nekter å kalle maktovertakelsen for et kupp.

