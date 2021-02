EUs utenriksminister er blitt enige om nye sanksjoner mot Russland etter fengslingen av regimekritikeren Aleksej Navalnyj, sier kilder til nyhetsbyrået DPA.

Vedtaket ble gjort da utenriksministrene møttes i Brussel mandag, opplyser kilder i EU-diplomatiet.

Utenrikssjef Josep Borrell hadde varslet at han ville foreslå nye sanksjoner etter at han besøkte Russland nylig. Det var ventet at ministrene ville slutte opp om dette, selv om det er ulikt syn på sanksjoner i EU. Polen og de baltiske landene har vært blant pådriverne.

