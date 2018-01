Kilder: FBIs visedirektør går av før tiden

FBIs visedirektør Andrew McCabe går av med øyeblikkelig virkning mandag som en følge av kraftig kritikk fra president Trump, sier en regjeringskilde til AFP.

I forrige uke meldte amerikanske medier at Trump ønsket å bli kvitt FBIs visedirektør Andrew McCabe (49), og at presidenten hadde sagt det til McCabe under et møte i Det hvite hus. Mandag ble det klart at McCabe trekker seg fra sin stilling med umiddelbar virkning.

Dette skjer bare en drøy måned før McCabe skulle gå av med pensjon. McCabe har vært gjenstand for kritiske Twitter-angrep fra presidenten etter det ble kjent at McCabes kone hadde mottatt en valgkampdonasjon på vegne av Trumps valgrival Hillary Clinton i 2015.

Det hvite hus benekter

En kilde i regjeringen bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP mandag at McCabe trekker seg fra sin stilling på grunn av kritikken fra Trump.

Dette ble benektet av Det hvite hus på en pressekonferanse mandag. Presidentens pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders benektet at Trump eller hans administrasjon har hatt noe med avgjørelsen om at McCabe trekker seg eller at Det hvite hus har utøvd utilbørlig press for at McCabe skulle trekke seg.

Sanders kommenterte derimot kort at presidenten er opptatt av å få pressens «Russland-feber» ut av systemet.

Epost-saken

McCabe jobbet tett med tidligere FBI-sjef James Comey under etterforskningen av epost-saken mot Hillary Clinton i 2016.

Byrået konkluderte den gang med at Clinton ikke hadde gjort noe straffbart. Begge var involvert i de tidlige stadiene av den pågående Russland-etterforskningen.

McCabe ble innsatt som som fungerende FBI-sjef i mai, etter at Donald Trump sparket den daværende direktøren, James Comey.

