Kilder: Knivsiktet i Reading kjent av MI5

Mannen som er siktet for knivangrepet i Reading, var kjent av den britiske etterretningstjenesten MI5, opplyser sikkerhetskilder til BBC.

Libyskfødte Khairi Saadallah (25) ble pågrepet på stedet rett etter knivangrepet lørdag kveld. Politiet etterforsker saken som en terrorhandling.

Kilder opplyser til BBC at Saadallah kom i MI5s søkelys i 2019 etter at de fikk informasjon om at han hadde planer om å reise til Syria. MI5 skal ha gransket Saadallah og konkludert med at det ikke forelå en genuin trussel eller umiddelbar fare knyttet til ham.

Tre mennesker ble drept i angrepet, deriblant en lærer.

(©NTB)