Kilder: London og Brussel forhandler videre om en avtale

EU og Storbritannia fortsetter trolig forhandlingene tirsdag om en avtale som skal regulere det fremtidige forholdet, opplyser kilder i Brussel og London.

Statsminister Boris Johnson opplyste mandag at det har vært liten framgang i de fastlåste forhandlingene og gjentok at britene fint kan klare seg uten en slik navtale.

– Det er ikke det at vi ikke ønsker en avtale, men regelverket innenfor Verdens handelsorganisasjon vil være helt tilstrekkelig, sa han.

WTOs medlemsland er enige om grunnleggende regler for handel, men disse reglene er langt mindre gunstige enn de ordningene som i dag regulerer samhandelen mellom Storbritannia og EU.

Storbritannia forlot EU i januar i år, men har siden hatt en overgangsordning som utløper ved årsskiftet. Dersom det ikke er oppnådd enighet om en avtale innen da, blir det ingen avtale.

Londons borgermester Sadiq Khan ba mandag regjeringen søke en forlengelse av overgangsordningen, for å sikre viktige forsyningskjeder under koronapandemien.

En talsmann for Johnson avviste imidlertid dette og slo fast at overgangsperioden utløper 31. desember.

Fra EU har det kommet motstridende signaler de siste dagene. Unionens forhandlingsleder Michel Barnier understreket søndag at forhandlingene med britene ville fortsette, mens lederen for EU-parlamentets utenrikskomité, tyske David McAllister, hevdet at toget for en avtale var gått.

– Med normal prosedyre er ikke dette lenger mulig. Vi har gjort alt for å vise fleksibilitet, men søndag kveld var siste frist, sa han.

(©NTB)

