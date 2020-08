Kilder: Merkel vil ikke lette på koronarestriksjonene

Tysklands statsminister Angela Merkel vil ikke lette på koronarestriksjoner og sier nei til publikum på fotballkamper i Bundesliga, ifølge partikilder.

Merkels parti CDU holdt mandag sine første samtaler siden sommerferien, og statsministeren talte da imot ytterligere lettelser på koronarestriksjonene, sier kilder som deltok i samtalene, til DPA.

Statsministeren uttrykte bekymring over økningen av smittetilfeller i landet, men sa at økningen er håndterlig.

Siden slutten av juli har smittetallene økt daglig. Mandag ble det meldt om 516 nye tilfeller.

Tyskland har 16,4 tilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager, et stykke unna den norske grensa på 20 for grønne land.

Totalt er 222.014 bekreftet smittet, og 9.232 personer har dødd.

(©NTB)