Kilder: Mike Pence gratulerte Kamala Harris

USAs visepresident Mike Pence ringte fredag til sin etterfølger Kamala Harris for å gratulere henne med valgseieren i november, ifølge flere medier.

Dette er etter alt å dømme første gang de to har snakket med hverandre siden TV-debatten deres i oktober. Kilder med kjennskap til telefonsamtalen sier at Pence var vennlig innstilt og tilbød Harris all mulig støtte.

President Donald Trump har ikke snakket med Joe Biden eller gratulert ham med valgseieren. Tvert imot har Trump kommet med stadige ubegrunnede påstander om valgjuks.

I stedet har Pence den siste tiden påtatt seg flere av presidentens seremonielle plikter, som å hilse på soldatene fra nasjonalgarden som nå vokter kongressbygningen. Han vil også være til stede ved innsettelsen av Biden, som Trump nekter å være med på.

