Kim Jong-un vil øke Nord-Koreas forsvarsevne

Nord-Koreas leder Kim Jong-un lover å øke landets militære kapasitet. Samtidig er den isolerte nasjonen hardt presset økonomisk.

På annen dag av kongressen for Nord-Koreas kommunistparti, lovet Kim Jong-un å prioritere landets forsvarsevne høyere enn det som er gjort hittil.

Planene er del av landets nye femårsplan og legges fram før Joe Biden trer til som USAs nye president.

Hvorvidt Nord-Korea skal fortsette arbeidet med å utvikle atomvåpen ble ikke nevnt.

Samme dag publiserte statlige nyhetsmedier et portrett av Kim i militæruniform bak et skrivebord der det ligger et automatvåpen.

Kim har til nå alltid vært kledd i sivile klær siden han kom til makten for ti år siden.

(©NTB)

