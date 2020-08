Kina anklager USA for å ha brutt flyforbudssone

Besøkende på militærmuseet i Beijing i 2017 inspiserte en modell av et kinesisk hangarskip. Kina kritiserer USA for å ha sendt spionfly inn i en flyforbudssone i Nord-Kina under en militærøvelse 25. august 2020. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)