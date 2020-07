Kina åpner kontor for sikkerhetsagenter i Hongkong

Journalister tar bilder av Kinas nye kontor for sikkerhetsagenter i et ombygd hotell i Hongkong. Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Kina åpnet onsdag et nytt kontor for sine sikkerhetsagenter i Hongkong etter at den omstridte nye sikkerhetsloven ble innført i forrige uke.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det nye kontoret er i et hastig ombygd hotell ved siden av Victoria-parken, der demonstrasjoner og protester mot Kina har vært arrangert i årevis, inkludert en årlig minnemarkering for undertrykkelsen på Tiananmen-plassen i 1989. En plakett med sikkerhetsorganisasjonens navn ble avdekket på hotellets vegg onsdag morgen, og politiet blokkerte gatene rundt med vannfylte barrierer. Et kinesisk flagg ble også heist foran bygget. Under innvielsen av det nye hovedkvarteret kalte Hongkongs leder Carrie Lam åpningen et historisk øyeblikk. Hun sa at Kinas etterretningsapparat blir en viktig partner i arbeidet for å Kinas nasjonale sikkerhet. Den nye sikkerhetsloven, som ble innført etter flere år med protester mot Kina, gjør undergraving, separatisme, terrorisme og utenlandsk innblanding til kriminelle handlinger. Loven er den groveste krenkelsen av avtalen som ble inngått mellom Kina og Storbritannia i forbindelse med overføringen av Hongkong til Kina i 1987. Ett land, to systemer-avtalen garanterte at Hongkong kunne ha sitt eget politiske system med ytringsfrihet, valg og uavhengige domstoler i 50 år. (©NTB)

Reklame Strømmen kan bli gratis frem til 2021