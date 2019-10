Kina avviser at de planlegger å bytte ut Hongkong-leder

Kina støtter Hongkongs leder Carrie Lam, understreker det kinesiske utenriksdepartementet og avviser meldingen om at landet har planer om å erstatte henne.

Det er den britiske avisen Financial Times som tirsdag meldte om de angivelige planene om avsette Lam. Avisen viste til ikke navngitte kilder, som skal ha blitt informert om planene. Opplysningene går ut på at lederskiftet vil være avhengig av situasjonen i byen, som er underlagt Kina, men har et visst selvstyre. Kina vil ikke etterlate et inntrykk av at de gir etter for de voldsomme protestene mot Lam.

Men det hele avfeies som «et politisk rykte med skjulte motiver», av talskvinne Hua Chunying ved Kinas utenriksdepartement.

– De sentrale myndighetene støtter Lam i å få en slutt på vold og kaos og gjenopprette orden så raskt som mulig, sier hun.

Lams kontor vil ikke kommentere påstandene.

Protestene i Hongkong startet for fire måneder siden da Lam la fram et lovforslag som åpnet for å utlevere folk til straffeforfølgelse i Fastlands-Kina. Lovforslaget ble onsdag formelt trukket, men protestene har fortsatt og demonstrantene krever nå demokratiske reformer.

Protestbevegelsen anses som den alvorligste utfordringen mot kommunistpartiets autoritet på kinesisk jord på tre tiår, skriver Financial Times.

