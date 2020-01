Kina bygger nytt sykehus for å behandle virussmittede

Helsepersonell tar hånd om pasienter som er innlagt på intensivavdelingen ved Zhongnan universitetssykehus i Wuhan. Byen får i tiden som kommer to nye sykehus som skal behandle virussmittede pasienter. Foto: Xiong Qi/Xinhua via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Kinesiske myndigheter bygger et nytt sykehus i storbyen Wuhan, der virusutbruddet startet. Et annet sykehus er allerede under oppføring.

Sykehuset skal stå klart innen halvannen måned, skrev den statlige avisen Folkets dagblad (Renmin Ribao) lørdag. Det nye sykehuset får 1.300 sengeplasser. Et annet sykehus med plass til 1.000 pasienter er allerede under oppbygging i Wuhan. Det skal stå klart innen ti dager, ifølge avisen. (©NTB)

