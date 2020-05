Kina er åpen for gransking av korona

Kina godtar en internasjonal gransking for å finne ut hvor koronaviruset oppsto, men den må være fri for politisk innblanding, sier utenriksminister Wang Yi.

Wang Yi fordømte søndag amerikanske politikere for å stå bak rykter om virusets opprinnelse og stigmatisere Kina.

Han sa også at om noen saksøker Kina for koronaviruset, vil det ikke være basert på faktiske forhold.

Både USA og Australia har de siste ukene krevd gransking, og tirsdag vedtok Verdens handelsorganisasjon WHO å be om en gjennomgang av den internasjonale håndteringen av viruset.

Wang sa på pressekonferansen at Kina er et offer for den globale pandemien på lik linje med andre land og har tilbudt hjelp til andre land som trenger det.

(©NTB)