Kina fikk kraftig kritikk for internering av uigurer under FN-møte

Kina måtte tirsdag svare på spørsmål om den massive interneringen av uigurer under et møte i FNs menneskerettighetsråd.

Alle FNs medlemsland må med jevne mellomrom stille til utspørring i FNs menneskerettighetsråd i Genève om hvordan de ivaretar menneskerettighetene. Tirsdag var det Kinas tur.

Flere vestlige land krevde under høringen av Kina må stenge leirene, som ifølge menneskerettsgrupper er blitt brukt til å internere opptil én million uigurer og andre muslimske minoriteter i Xinjiang vest i landet.

USAs representant Mark Cassayre var blant dem som krevde at Kina umiddelbart løslater hundretusener av mennesker som han mener holdes fanget uten lov og dom.

Representanter fra både Canada og Storbritannia framholdt at menneskerettssituasjonen i Kina er blitt verre.

Men Kina avviste nok en gang kritikken mot leirene og kalte den «politisk motivert». Landets viseutenriksminister Le Yucheng forsvarte leirene ved å hevde at Xinjiang tidligere har vært et arnested for ekstremisme. Han sa samtidig at leirene, som han refererte til som opplæringssentre, har bidratt til å stabilisere situasjonen.

Tidligere internerte uigurer hevder imidlertid at leirene er et sted der de ble utsatt for politisk indoktrinering og tvunget til å ta avstand fra sin tro og love lojalitet til Kommunistpartiet.

Flere uiguriske aktivister hadde møtt fram for å protestere mot Kina under høringen.

