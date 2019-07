Kina fordømmer protestbevegelsen i Hongkong

Kinesiske myndigheter fordømmer protestbevegelsen i Hongkong og kaller demonstrasjonene splittende og forstyrrende for befolkningen.

– Disse grusomme hendelsene har vært svært ødeleggende for rettsstaten, offentlig ro og orden, økonomien og livet til befolkningen i Hongkong, sa en talskvinne for kontoret for Hongkong og Macau på en sjelden pressekonferanse om Hongkong i Beijing mandag.

Talskvinnen Xu Luying appellerte til folk på alle nivåer i Hongkongs samfunn om å protestere mot volden. Han la til at det dreier seg om «et lite antall mennesker som undergraver regionens verdier».

Xu gjorde det klart at den fremste oppgaven til Hongkongs myndigheter nå er å straffe dem som står bak de «voldelige og ulovlige hendelsene», og gjenopprette lov og orden så raskt som mulig.

