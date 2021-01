Kina forsvarer håndteringen av koronapandemien i starten

En ekspertgruppe mener Kina burde reagert raskere i startfasen av koronapandemien. Kina forsvarer håndteringen, men sier at de ønsker å gjøre det bedre.

Den uavhengige ekspertgruppen kritiserer både Kina og Verdens helseorganisasjon (WHO) i en rapport som ble lagt fram tirsdag.

Gruppen mener at Kina trolig kunne ha reagert raskere da faresignalene begynte å melde seg. I tillegg burde lokale og nasjonale myndigheter i Kina ha iverksatt strengere tiltak alt i januar.

Hua Chunying, talsperson for Kinas utenriksdepartement, sa tirsdag at landet «selvfølgelig bør streve etter å gjøre det bedre», så betyr det ikke at Kinas håndtering har vært utilstrekkelig.

– Som det første landet som slo alarm om pandemien, utførte vi raske og avgjørende tiltak selv om vi hadde ufullstendig informasjon den gangen, sa Hua.

Ekspertgruppen kritiserer også WHO for å ha reagert seint og mener at strakstiltak for å bremse smittespredning burde ha blitt innført i samtlige land der smitte var sannsynlig.

Kina har tidligere blitt kritisert for manglende åpenhet etter at koronaviruset ble påvist i Wuhan mot slutten av 2019. I verden er det så langt rapportert om 100 millioner smittetilfeller og over to millioner koronarelaterte dødsfall, men de reelle tallene antas å være langt høyere.

(©NTB)

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg