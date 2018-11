Kina-frykt ga ny nedgang på Wall Street

Børsene i New York endte ned fredag, etter tre dagers oppgang. Årsaken var ny usikkerhet om handelssamtaler mellom USA og Kina og skuffende nyheter fra Apple.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 1 prosent, med et kraftig fall i Apples aksjekurs som en sentral årsak.

Industriindeksen Dow Jones falt 0,4 prosent, mens den brede S&P 500 svekket seg 0,6 prosent.

Aksjekursene steg fra børsåpning fredag, delvis på grunn av optimisme etter at Donald Trump torsdag uttalte at samtalene om en handelsavtale med Kina gikk bra. Bloomberg News meldte også at Trump hadde satt i gang medlemmer av staben med å lage et avtaleutkast.

Det hvite hus' økonomiske rådgiver Larry Kudlow helte imidlertid kaldt vann i blodet på investorene, og slo i et intervju med CNBC fast at noe gjennombrudd ikke var nært forestående.

– Det er ingen stor bevegelse for å ta hånd om handelen, sa Kudlow.

Trump selv uttalte at han ventet «en veldig god avtale», noe som løftet børskursene litt. Enkelte analytikere tok imidlertid uttalelsen med en klype salt, særlig med tanke på mellomvalget som går av stabelen tirsdag.

(©NTB)

