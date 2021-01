Kina gir 1 million koronavaksiner til Kambodsja

Kina har donert 1 million vaksinedoser til Kambodsja, der landets leder tidligere har sagt at han kun ville tillate koronavaksiner som er godkjent av WHO.

Vaksinene er utviklet av det statseide kinesiske selskapet Sinopharm.

Donasjonen er kunngjort at Kambodsjas statsminister Hun Sen på Facebook, der han opplyser at vaksinen vil bli levert via forsvarsdepartementene i Kina og Kambodsja.

Den kinesiske vaksinen er allerede blitt gitt til millioner av mennesker i Kina, samt til personer i Indonesia, Egypt og Brasil, understreker Hun Sen, som mener at landet ikke har råd til å vente på vaksiner som blir godkjent av Verdens helseorganisasjon.

Landet har kun registrert 436 smittetilfeller siden pandemien begynte, men smitten er nå økende som følge av flere tilfeller blant migrantarbeidere som kommer tilbake fra Thailand.

