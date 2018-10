Kina har ett kraftig våpen de ennå ikke har brukt mot USA

Kina har virkemidler på lager som kan ramme amerikansk turistnæring.

Det siste året har det vært en markant nedgang i antall kinesiske forretningsfolk, studenter og turister som besøker USA. Nedgangen skyldes trolig usikkerheten rundt den pågående handelskrigen mellom Kina og USA, og ikke en bevisst politikk ført av kinesiske myndigheter. Men The New York Times skriver at nettopp kinesiske turister og studenter kan brukes som et våpen mot USA dersom handelskrigen blir varig.

Et mulig tiltak kan være at Kina nekter sine egne borgere å studere og dra på feire til USA, noe som vil ramme amerikansk økonomi.

I fjor bannlyste Kina salg av «pakketurer» til Seoul og den sørkoreanske øya Jeju etter en geopolitisk disputt med Sør-Korea. Forbrukerembargoen skal ha kostet sørkoreansk turistnæringer syv milliarder dollar i løpet av noen få måneder, ettersom kineserne adlød myndighetenes ordre om å legge ferien til et annet sted.

Foranledningen til forbrukerembargoen var Sør-Koreas beslutning om å installere det amerikanske rakettforsvaret Terminal High Altitude Area Defense (Thaad). Forbrukerembargoen førte til at antall kinesiske besøk til Sør-Korea falt med 48 prosent i fjor, ned til 4,2 millioner, skriver The Financial Times.

- Det Kina gjorde var en slags økonomisk sanksjon mot Sør-Korea fordi Sør-Korea hadde gjort noe på et sikkerhetspolitisk område som Kina ville straffe dem for. Dette har Kina gjort ved noen andre anledninger også, blant annet overfor Filippinene ved å slutte å importere bananer, men også ramme den kinesiske turismen til Filippinene, sier Kina-ekspert og Prio-forsker Stein Tønnesson til Nettavisen.

- Kan ty til slike tiltak mot USA

Tønnesson utelukker ikke at Kina kan komme til å ty til lignende tiltak overfor USA dersom handelskrigen vedvarer. Han sier at denne typen sanksjoner er uvanlig å bruke i en handelskrig, men påpeker at det ligger sikkerhetspolitiske motiver bak handelskrigen.

- USA har helt tydelig et sikkerhetspolitisk motiv bak handelskrigen mot Kina. USA ønsker å begrense Kinas fremvekst militært. Så svaret er definitivt ja. Kina kan finne på å gjøre det de kan for å ramme amerikanske økonomiske interesser, sier Tønnesson.

Kinesere bruker 60 milliarder dollar i året på amerikanske tjenester som reise og turisme.

En forbrukerembargo kunne i realiteten frarøvet den amerikanske turistnæringen lukrative, kinesiske forbrukere. Kinesiske turister bruker i snitt 6900 dollar på hver USA-tur, ifølge The New York Times.

- Tragisk hvis Kina gjør det

En nedgang på antall kinesiske studenter på amerikanske universiteter vil også kunne merkes. I fjor var det 350.000 kinesere som reiste til USA for å studere ved amerikanske universiteter.

Tønnesson sier at tiltak som å begrense antall kinesiske studenter i USA, vil skade kulturkontakten mellom de to landene.

- Disse studentene er helt vesentlige aktører i å bygge forholdet mellom Kina og USA. Det er ganske tragisk hvis Kina gjør det. Det betyr at disse studentene trekkes tilbake til Kina eller omplasseres til andre land. Tiltak som pakketurisme kan Kina slå av og på uten store skadevirkninger, men ikke studentutveksling, sier Tønnesson.

Stein Tønnesson, PRIO

- Jeg tror det er godt mulig at Kina vil reagere med det de har av virkemidler. Men det er uansett ikke nok. Hvis handelskrigen blir langvarig, er det Kina som taper mest på den. Hele verden vil tape på en langvarig handelskrig, men Kina vil tape mest, sier han.

- Den kinesiske eksporten til USA er tre til fire ganger så høy som USAs eksport til Kina. Så da har USA tre til fire ganger høyere volum å reagere mot enn det Kina har. USA er på ingen måte like avhengig av sin eksport til Kina som Kina er av eksporten til USA, sier Tønnesson.

- Kan bli langvarig

Ingen vet riktig hvilken retning handelskrigen vil ta, men mye ser ut til å hvile på president Donald Trumps beslutninger.

- Status på handelskrigen er at USA har lagt på toll på omtrent halvparten av det de kjøper fra Kina, og at den tollsatsen vil sannsynligvis øke til 25 prosent. Også er det spørsmål om Trump vil legge toll på resten av den andre halvparten. Det er det foreløpig ingen som vet, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce, til Nettavisen.

- Kina har svart på dette, men de kjøper ikke så mye varer fra USA, og slipper derfor litt opp for virkemidler. Det er vel derfor de har begynt å tenke på andre virkemidler, sier Bruce.

Les mer: Trumps handelskrig gir boost til norsk-kinesisk frihandelsavtale

Senioranalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

USA vil kunne merke konsekvensene av en forbrukerembargo langt raskere enn hvis Kina skulle øke tollsatsene ytterligere på amerikanske varer, mener Joy Dantong Ma ved Paulson Institute i Chicago.

- Hvis den (handelskrigen red,anm.) kommer til å eskalere, kan en anta at den vil bevege seg over til andre kanaler som turisme, sier Ma til The New York Times.

- Serviceindustrien er veldig annerledes fra vareeksporten. Når etterspørselen for noen ting forsvinner, merkes det ikke umiddelbart. Men når etterspørselen for service forsvinner, faller tallene med en gang, sier Ma.

Tønnesson tror handelskrigen mellom Kina og USA kan bli langvarig.

- Men det avhenger av én mann. Og det er Trump. Han har i alle år ønsket en handelskrig, men om han ønsker en handelskrig for å vinne noe han på kort sikt kan kalle en seier, eller om han er enig med dem av hans medarbeidere som vil bruke handelskrigen til å stanse Kinas økonomiske og militære fremvekst, er usikkert. Hvis det siste er tilfellet, blir handelskrigen langvarig og kan dessuten ende i en militær konfrontasjon.

Les også: Rekordeksport til USA til tross for Trump-toll

Mest sett siste uken