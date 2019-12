Kina har tatt i bruk nytt hangarskip

Den kinesiske marinen har tatt i bruk et nytt hangarskip, og landet har nå to som er operative. Et tredje skal være under bygging.

Hangarskipet Shandong ble formelt overlevert til president Xi Jinping under en seremoni i Hainan-provinsen tirsdag og er nå satt inn i operativ tjeneste, melder statlige CCTV. Kina kjøpte sitt første hangarskip, den omkring 30 år gamle 66.000-tonneren Liaoning, fra Russland. Den ble ombygd i Kina og satt inn i tjeneste i 2016. Shandong er langt på vei en kopi av dette hangarskipet, men er i sin helhet bygd i Kina. Byggingen startet i 2013, og skipet ble sjøsatt i mai i fjor. Ifølge den amerikanske tankesmia ChinaPower, som er en del av Center for Strategic and International Studies (CSIS), er Kina også i ferd med å bygge sitt tredje hangarskip. Satellittbildene av Jiangnan-verftet i Shanghai tyder på at dette hangarskipet blir på opptil 85.000 tonn. ChinaPower anslår at det trolig blir ferdigstilt i 2022. (©NTB)

