Kina har vaksinert over 9 millioner

Koronavaksinen er gratis i Kina, og over 9 millioner kinesere er hittil vaksinert, opplyser helsemyndighetene i landet.

– Vanlige mennesker vil ikke måtte bruke en krone, sier en talsmann for Kinas nasjonale helsekommisjon, Zheng Zhongwei.

Under en pressekonferanse i romjula sa Zheng at vaksinen ville bli «rimelig», men viseminister Zeng Yixin rykket da ut og understreket at den ville bli gratis for alle kinesere.

Koronaviruset, som snart har kostet 2 millioner liv i verden, ble først påvist i Kina. Landet innførte strenge smitteverntiltak, lyktes i stor grad med å begrense spredningen og har til nå registrert under 5.000 dødsfall.

