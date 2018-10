Kina hevder savnet Interpol-sjef mottok bestikkelser

Interpol-president Meng Hongwei, som ble meldt savnet i forrige uke, etterforskes for bestikkelser og andre lovbrudd, ifølge kinesiske myndigheter.

Meng tok imot bestikkelser, heter det i en uttalelse fra det kinesiske sikkerhetsdepartementet mandag. Kinesiske myndigheter antyder også at politiske overtredelser er en årsak til at de har grepet inn mot Interpol-sjefen.

– Meng er under etterforskning som følge av sin egen stahet og har satt seg selv i vansker, står det i uttalelsen.

Enhver annen person som har mottatt bestikkelser i saken, vil også bli etterforsket, står det videre.

Meng var sist på jobb ved Interpols kontor i Lyon i Frankrike 29. september. Han dro derfra til hjemlandet Kina. Han ble meldt savnet av sin kone da hun ikke fikk kontakt med ham etter at han hadde ankommet hjemlandet.

Mengs kone sa til pressen søndag at ektemannen sendte henne en emoji av en kniv. Hun tolket det som hans måte å fortelle at han var i fare på. Han sendte også en melding hvor han skrev «vent på at jeg ringer deg opp».

Siden har det ikke vært noen livstegn fra ham selv, og både Frankrike og Interpol uttrykte bekymring. Interpol ba Beijing om informasjon.

Kinesiske myndigheter sendte søndag kveld ut en kort uttalelse der det het at Meng etterforskes for uspesifiserte brudd på loven. Kort tid etter sendte Interpol ut en uttalelse der det het at Meng går av fra sitt verv som president i den internasjonale politiorganisasjonen med umiddelbar virkning.

