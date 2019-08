Kina: Krisen i Hongkong er den verste siden 1997

Medlemmer fra den kinesiske regjering har hatt krisemøte om situasjonen i det uropregede Hongkong.

Ifølge Zhang Xiaoming, Kinas øverste representant i Hongkong, er den pågående krisen i Hongkong den største byen har opplevd siden overdragelsen fra Storbritannia til Kina i 1997, melder nyhetsbyrået Reuters.

Kommentarene hans falt under et møte i den kinesiske byen Shenzhen mellom kinesiske parlamentsmedlemmer, medlemmer av Den Nasjonale Folkekongressen i Kina og det rådgivende organet i landet (CPPCC), der krisen i Hongkong var oppe til diskusjon onsdag.

De siste månedene har store og til dels voldelige demonstrasjoner i Hongkongs gater preget nyhetsbildet.

Hongkongs leder, Carrie Lam, har kunngjort at lovforslaget som utløste protestene til å begynne med, er skrotet, men hun har ikke formelt trukket forslaget helt. Mange av demonstrantene krever også at Lam, som støttes av regjeringen i Kina, går av, noe hun senest tirsdag gjorde det klart at hun ikke kommer til å gjøre.

