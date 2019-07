Kina kritiserer Trump for å støtte Hongkong-demonstrasjoner

Kina går hardt ut mot USAs president Donald Trump og mener han blander seg inn i og velger side etter massedemonstrasjonene i Hongkong.

USAs president Donald Trump uttalte mandag at demonstrantene kun er ute etter demokrati, men at noen regjeringer dessverre ikke ønsker demokrati.

Trumps uttalelse har ikke falt i god jord i Beijing.

– Vi mener det er beklagelig, og motsetter oss sterkt landets betydelige innblanding i interne saker som angår Hongkong og Kina, sier det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Geng Shuang.

Han legger til at Kina ber USA velge sine ord og handlinger med omhu og slutte å blande seg inn i interne saker som gjelder Hongkong.

Hundretusener av demonstranter har i flere uker lagt kraftig press på Hongkongs leder Carrie Lam. Mandag stormet flere hundre demonstranter den lovgivende forsamlingen i Hongkong.

Massedemonstrasjonene bunner i et lovforslag som åpner for å utlevere borgere i Hongkong til rettsforfølgelse i Kina.

USA varslet i forkant av G20-møtet i Japan at Trump ville benytte anledningen til å diskutere situasjonen i Hongkong med Kinas president Xi Jinping. Det er ikke kjent om Hongkong til slutt ble et tema mellom de to statslederne, men Geng kommer med følgende uttalelse tirsdag.

– Kinas posisjon vedrørende Hongkong er uforandret og klar, og jeg tror USA er fullt klar over dette, sa han.

