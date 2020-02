Kina mangler sengeplass til virussyke

Dette tidligere utstillingssenteret ble omgjort til midlertidig sykehus for å behandle virussmittede i Wuhan. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Myndighetene i den kinesiske byen Wuhan melder om alvorlig mangel på sengeplasser, til tross for at to nye sykehus åpnes denne uken.

Den nedstengte byen åpner sitt andre nye sykehus med 1.600 senger få dager etter at et sykehus med 1.000 senger åpnet tidligere denne uken. I tillegg omgjøres statlige bygninger til midlertidige sykehus. I Wuhan er så langt 8.182 pasienter innlagt på 28 sykehus som har til sammen 8.254 senger. Men byen med 11 millioner innbyggere, der viruset først ble oppdaget, får mange nye tilfeller hver dag. Sengemangelen beskrives som alvorlig, og det er også mangel på medisinsk materiell. Kinesiske myndigheter har annonsert skattefritak for produsenter av medisinsk utstyr som et tiltak for å bekjempe viruset. Mer enn 28.000 mennesker er så langt smittet av viruset, og 565 er døde. Alle med unntak av to, én i Hongkong og én i Filippinene, er døde på Kinas fastland. (©NTB)

