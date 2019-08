Kina misfornøyd med G7-utspill om Hongkong

Myndighetene i Beijing er svært misfornøyd med at G7-lederne mandag støttet opp om Hongkongs selvstyre og mante til ro i storbyen.

Lederne for verdens sju viktigste økonomier minnet om avtalen som ble inngått mellom Storbritannia og Kina før Hongkong ble gitt tilbake i 1997. Avtalen sikret byen 50 år med separat styre under parolen «ett land, to systemer».

G7-toppene oppfordret også til å unngå vold i storbyen, der det har vært enorme demonstrasjoner den siste tiden. Politiet har slått hardt ned på flere av protestene.

– Vi vil gi uttrykk for sterk misnøye og tydelig motstand mot uttalelsen om Hongkongs anliggende. Vi har gjentatte ganger understreket at det som angår Hongkong er indre anliggender for Kina, og ingen utenlandsk regjering, organisasjon eller enkeltperson har rett til å blande seg inn, sa talsmann Geng Shuang i det kinesiske utenriksdepartementet på en pressebrifing i Beijing tirsdag.

(©NTB)