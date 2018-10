Kina ønsker flere møter om menneskerettigheter, ifølge Søreide

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) synes ikke det er vanskelig å ta opp menneskerettigheter med Kina. Begge land ønsker flere møter om temaet, hevder hun.

Utenriksministeren er i Beijing - og klar for å møte president Xi Jinping førstkommende tirsdag. Men samtalene ble «tjuvstartet» allerede ved månedsskiftet, da en norsk UD-delegasjon dro til den kinesiske hovedstaden for politiske samtaler på vegne av statsråden.

– En av tingene som ble omtalt i Beijing for to uker siden var at vi både fra norsk og kinesisk side, ønsker å finne enda flere møteflater når det gjelder menneskerettigheter. Det skal vi nå jobbe videre med, sier Søreide til NTB.

Årlige møter

I over ti år – fram til fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010 – var Norge et av svært få land i verden som hadde faste, offisielle menneskerettighetsmøter med Kina. Dialogen foregikk på flere plan, både på politisk nivå og gjennom «rundebordsmøter» med representanter fra flere organisasjoner, deriblant Amnesty.

Formatet på eventuelle nye møter er ikke spikret.

– Det er snakk om er å se om det finnes andre flater hvor vi også kan diskutere menneskerettigheter, og det skal det nå jobbes med, sier Søreide, og understreker at de allerede har de faste politiske konsultasjonene – som tar for seg «hele spekteret».

Tok opp Xinjiang

Da Søreide møtte norsk presse i Jingshan-parken i Beijing søndag, ble hun presset hardt på menneskerettsspørsmålet – som i det siste har blitt aktualisert gjennom flere urovekkende rapporter fra Xinjiang-provinsen i Kina.

– Situasjonen i Xinjiang var et særskilt tema under de politiske konsultasjonene som var her for to uker siden, sier utenriksministeren.

Hun synes ikke det er vanskelig å ta opp menneskerettigheter med kinesiske myndigheter – og lover at temaet kommer på bordet når hun møter president Xi.

– Vi opplever at det er fullt mulig å diskutere disse spørsmålene – det ligger ikke noen begrensninger på det. Vi uttrykker vår bekymring og stiller våre spørsmål, sier hun.

Etter at Søreide tok over som utenriksminister i oktober i fjor, har hun møtt sin kinesiske motpart, Wang Yi, to ganger. Begge gangene har menneskerettigheter vært et tema.

– Det er særlig spørsmål knyttet til ytringsfrihet og religiøse minoriteter vi har pekt på, og kinesiske myndigheter er godt kjent med våre bekymringer, sier hun.

– Soner uten rettigheter

Ifølge en Amnesty-rapport som nylig kom ut, blir opp mot én million muslimske uigurer holdt innesperret i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen i Kina. Ifølge rapporten er flere blitt mishandlet og torturert, og mange skal være anklaget for å være ekstremister på svært tynt grunnlag.

FN har bedt Kina om å løslate de internerte og kaller leirene for «soner uten rettigheter».

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Lu Kang, forsvarte torsdag leirene.

– Det å ta slike grep for å forhindre og bekjempe terrorisme og ekstremisme har i stor grad sørget for sosial stabilitet i Xinjiang og har sikret levebrødet til mennesker av alle etniske grupper i Xinjiang, uttalte Kang.

(©NTB)

