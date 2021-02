Kina sier de har støttet WHOs koronaundersøkelser i landet

Kina har støttet WHOs undersøkelser i Wuhan for å granske koronavirusets opphav, ifølge en talsmann for det kinesiske helsevesenet.

Det til tross for at kinesiske myndigheter først ikke ga tillatelse til at ekspertene kunne få komme inn i landet.

En internasjonal ekspertgruppe fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå avsluttet sitt fire uker lange opphold i Wuhan, som anses som koronavirusets utspring.

Tirsdag presenterer de sine foreløpige resultater av undersøkelsene.

Ekspertgruppen har blant annet besøkt sjømatmarkedet som tidlig ble utpekt som stedet der utbruddet begynte, og har vært på et laboratorium som det også har blitt hevdet kan ha vært arnestedet. De har også gjennomført en mengde intervjuer.

(©NTB)

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble