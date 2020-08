Kina skjøt raketter ut i Sør-Kinahavet

Et amerikansk flagg foran et kinesisk nasjonalt emblem i Beijing i forbindelse med president Donald Trumps besøk i november 2017. Foto: Andy Wong / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Kina har skutt to mellomdistanseraketter ut i Sør-Kinahavet. Det ses som en advarsel til USA etter at et amerikansk spionfly skal ha krenket en flyforbudssone.

Rakettene ble skutt fra Qinghai- og Zhejian-provinsene og landet i et havområde som Kina har stengt i forbindelse med øvelser denne uka, sier en kilde tett på det kinesiske militæret til Hongkong-avisa South China Morning Post. Avisa omtaler skytingen som en «klar advarsel til USA». En av rakettene var av typen DF-26B, som har en rekkevidde på 4.000 kilometer og kan bære atomstridshoder. Den andre var av typen DF-21D, som har en rekkevidde på 1.800 kilometer og er beregnet på bruk mot sjømål. Rakettene landet i området sørøst for øya Hainan og de omstridte Paracel-øyene. Det amerikanske spionflyet av typen U-2 skal ifølge kinesiske myndigheter ha fløyet inn i en flyforbudssone i Nord-Kina under en militærøvelse. Det amerikanske luftforsvarets stillehavskommando bekrefter overfor CNN at et slikt fly var i det aktuelle området, men sier at ingen internasjonale regler ble brutt. (©NTB)