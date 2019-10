Kina svarer på USAs visumrestriksjoner

Kina strammer inn visumreglene for amerikanere tilknyttet Kina-kritiske gruppe. Det skjer etter at USA innførte restriksjoner for kinesiske tjenestemenn.

Kinas departement for offentlig sikkerhet har i flere måneder jobbet med regler som skal gjøre det vanskeligere for personer ansatt i eller knyttet til amerikansk forsvar, etterretning eller menneskerettighetsgrupper å besøke Kina, skriver Reuters og viser til kilder med kjennskap til de foreslåtte endringene.

Kineserne frykter at USA og andre land bruker organisasjoner med slik tilknytning til å nøre opp under regjeringskritiske protester i Kina og Hongkong.

– Har ikke noe valg

Nyheten fra Kina kommer etter at USA strammet inn visumreglene for kinesiske akademikere i våres. En kilde sier at ytterligere innstramminger fra USAs side tirsdag styrket begrunnelsen for å stramme inn reglene i Kina.

– Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre, men det ser ikke ut til at vi har noe valg sier kilden.

Den seneste endringen fra amerikansk hold er rettet mot tjenestemenn i den kinesiske regjeringen og det styrende kommunistpartiet som USA mener er ansvarlig for internering og overgrep mot Kinas muslimske minoriteter. Kunngjøringen om dette kom kun én dag etter at USA svartelistet 28 kinesiske selskaper som Washington mener bryter rettighetene for minoritetsgruppene.

Utenriksdepartementet har ifølge Reuters ikke sagt hva endringen i visumreglene innebærer.

– Oppdiktet

Kinas ambassade i Washington kaller trekket et «oppdiktet påskudd» for å blande seg inn i Kinas indre anliggender, og skriver på Twitter at «Xinjiang ikke har et såkalt menneskerettighetsproblem, som hevdet av USA».

– Vår kamp mot terrorisme og våre avradikaliseringstiltak i Xinjiang har som mål å utrydde ekstremismens og terrorismens grobunn. Det er i tråd med kinesiske lover og internasjonal praksis, og støtter av alle de 25 millionene mennesker fra forskjellige etniske grupper i Xinjiang, skriver Kinas Washington-ambassade.

Innskrenkingen innføres mens spenningen mellom USA og Kina er stor som følge av handelskonflikten. Ifølge Reuters vil likevel handelssamtalene fortsette torsdag og fredag som planlagt.

