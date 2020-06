Kina tiltaler to canadiere for spionasje

Kina har tatt ut tiltale mot to canadiske statsborgere for spionasje, 18 måneder etter at de ble pågrepet i Beijing.

Den tidligere diplomaten Michael Kovrig jobber for tankesmia International Crisis Group og har sittet i kinesisk varetekt siden desember 2018. Det samme har forretningsmannen Michael Spavor, som i nærmere 20 år har jobbet mye i og med Nord-Korea og som har organisert turer til landet. Kina anklager de to for å være canadiske spioner og har tiltalt dem for ulovlig innsamling av etterretning og statshemmeligheter. Begge de to hevder anklagen er grunnløs, og det samme gjør canadiske myndigheter. En spionasjedom kan medføre streng fengselsstraff i Kina. Begge er nektet tilgang til advokater, men de har fått månedlige konsulærbesøk. Fengslingen av de to canadierne antas å være del av et forsøk på å presse Canada til å løslate Huawei-toppen Meng Wanzhou. Meng er finansdirektør i den kinesiske teknologigiganten Huawei, nestleder i styret og datter av selskapets grunnlegger Ren Zhengfei. Hun ble pågrepet i Canada i 2018 på oppfordring fra USA, som anklaget henne for brudd på USAs sanksjoner mot Iran og krever henne utlevert. (©NTB)

