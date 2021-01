Kina truer med å slå tilbake etter USAs tilnærming til Taiwan

Kina er lite fornøyd med at USA opphever egne restriksjoner på offisiell kontakt med Taiwan. Kineserne varsler at de vil «slå tilbake» mot amerikanerne.

Lørdag kunngjorde USA at landet fjerner «komplisert indre restriksjoner» på diplomaters kontakt med Taiwan. Nylig ble det også kjent at USAs FN-ambassadør planlegger et besøk til øya.

Endringen kommer etter et år der forholdet mellom USA og Kina har blitt mer anstrengt, blant annet på områder som menneskerettigheter, handel og koronapandemiens opphav.

Verdenssamfunnet anser Taiwan for å være en del av fastlands-Kina, og Beijing har truet med å overta øya med makt om nødvendig. Kineserne er sterkt imot diplomatisk anerkjennelse av Taiwan.

– Enhver handling som skader Kinas grunnleggende interesser, vil det bli slått klart tilbake mot, sier talsmann Zhao Lijian i Kinas utenriksdepartement. Landets regjering fordømmer USAs beslutning på det sterkeste.

Det er ikke klart hva endringen betyr i praksis. Amerikanske myndigheters kommunikasjon med Taiwan håndteres av et statlig institutt som ble opprettet for dette formålet etter at USA anerkjente Folkerepublikken Kina i 1979.

Siden den gang har instituttet i praksis fungert som USAs ambassade i Taiwan. USA er en nær alliert og selger blant annet våpen til Taiwan.

