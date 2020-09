Kina vil bli karbonnøytralt innen 2060

President Xi Jinping erklærte tirsdag at Kina vil slutte å øke sine klimautslipp innen 2030 og bli karbonnøytralt innen 2060.

Kina har verdens største utslipp av klimagasser og står alene for rundt en firedel av verdens utslipp.

Målene som Xi presenterte i sin FN-tale tirsdag, er de mest konkrete som Kina har erklært offentlig så langt. Da Parisavtalen ble framforhandlet i 2015, lovet Kina at landets utslipp skulle nå toppen rundt 2030.

Tiltakene i avtalen utgjør et minimum av det som er nødvendig for å beskytte verden, sa Xi i sin tale under FNs høynivåmøte tirsdag.

