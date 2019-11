Kina vil igjen importere svinekjøtt fra Canada

Kina er blitt enig med Canada om å gjenoppta import av canadisk storfe- og svinekjøtt, opplyser Canadas statsminister Justin Trudeau.

Meldingen tirsdag tyder på et forholdet mellom de to landene er i ferd med å bli bedre etter et knapt år med store knuter på tråden.

Kina stanset import av storfe og svin fra Canada i juni. Det ble begrunnet med manglende dokumentasjon på at kjøttet var fritt for sykdom, men den egentlige årsaken var etter alt å dømme knyttet til Canadas pågripelse av Meng Wanzhou, en av topplederne i den kinesiske IT- og telegiganten Huawei.

Meng ble pågrepet i Canada 1. desember i fjor etter anmodning fra USA, som ønsker å stille henne for retten for bedrageri og brudd på USAs sanksjoner mot Iran. I tillegg til å være Huaweis finansdirektør er hun datter av Huaweis grunnlegger.

Kina har etter dette pågrepet to canadiere og dømt en tredje til døden, i det som ser ut til å være et forsøk på å presse Canada til å løslate Meng.

En viktig grunn til at Kina igjen åpner for import av canadisk kjøtt, er den store betydningen svinekjøtt har for kinesiske forbrukere. Den siste tiden har Kina måttet slakte langt flere griser enn normalt på grunn av svinepest, og prisene har økt med minst 70 prosent, ifølge Guy Saint-Jacques, en tidligere canadisk ambassadør til Kina.

– De har mistet opptil 100 millioner griser. Det vil ta minst ti år for dem å komme tilbake til normalen, sier Saint-Jacques.

(©NTB)