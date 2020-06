Kina vil opprette sikkerhetsorgan i Hongkong

En voksen person og et barn ved Victoria Harbour i Hongkong. Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Regjeringen i Kina planlegger et organ i Hongkong med ansvar for nasjonal sikkerhet. Flere opplysninger om sikkerhetsloven for byen ble offentliggjort lørdag.

Den nye kommisjonen skal innhente etterretning og håndtere forbrytelser som truer den nasjonale sikkerheten, melder nyhetsbyrået Xinhua. Mer av innholdet i utkastet til ny sikkerhetslov for Hongkong ble offentliggjort etter et tre dager langt møte i Folkekongressens stående komité. Når loven har trådt i kraft, vil den ha forrang fremfor alle tidligere lover i Hongkong, ifølge Xinhua. Sikkerhetsloven vil dermed gjelde også i tilfeller der den er i strid med andre lover. Skulle det likevel være tvil, er det Folkekongressens stående komité i Beijing som har ansvar for å tolke lovverket i slike tilfeller. (©NTB)