Kinas aksjemarked ikke lenger verdens nest største

Frykten for handelskrig med USA har bidratt til at Kinas aksjemarked ikke lenger er mer verdt en Japans. Her står en kinesisk børsmegler foran en oversikt over aksjekurser i Beijing. Foto: Mark Schiefelbein/AP Photo/NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )