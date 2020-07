Kinas konsulat i Houston er stengt

Det kinesiske konsulatet i Houston i Texas ble stengt fredag, i tråd med ordren fra Trump-administrasjonen, bekrefter utenriksdepartementet i Washington.

Lokale medier i Houston melder om at amerikanske tjenestemenn gikk inn i bygningen like etter at stengefristen utløp.

Avisen Houston Chronicle melder at en bakdør til bygningen var blitt brutt opp 40 minutter etter at evakueringsfristen gikk ut. CNN melder at sikkerhetsstyrker gikk inn i bygningen etter at det kinesiske personellet hadde forlatt stedet.

USA beordret konsulatet stengt, begrunnet med at det pågikk stadig økende aktivitet der blant annet ansatte fortalte kinesiske forskere hvilken type informasjon de skulle stjele fra en forskningsinstitusjon i Texas, hevder Washington.

Kina svarte fredag med å beordre det amerikanske konsulatet i Chengdu stengt. Personellet der blandet seg inn i Kinas indre anliggender, hevder Beijing.

(©NTB)