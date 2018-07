Kinas president Xi Jinping sier at en handelskrig bør unngås siden det ikke kan bli noen vinner.

Under en tale på BRICS-konferansen for framvoksende økonomier sa Xi at alenegang og proteksjonisme er økende, en uttalelse som øyensynlig var myntet på president Donald Trump og hans beslutning om økt importvern for amerikanske varer.

(©NTB)

